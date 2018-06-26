Patileriyle kalp masajı yaptı

Nefes alışını kontrol ediyor, kalp masajı yapıyor.

İspanya'da polis köpeği Poncho, fenalaşmış gibi yapan polis memurunun imdadına yetişti.

Yerde yatan polis memuruna hiç tereddüt etmeden kalp masajı yapan Poncho, arada nefes kontrolü yapmayı da ihmal etmedi.

Polis köpeği, acil müdahalesi başarılı sonuçlanınca ödüllendiriliyor.

Poncho'nun eğitim görüntüleri, Madrid polisinin sosyal medya hesabından, "Köpekler dünyada sizi kendisinden bile fazla seven tek varlıktır" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber