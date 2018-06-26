  • 26 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.645
    EURO 5.426
  • BIST 94739.8
    ALTIN 187.59
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Patileriyle kalp masajı yaptı

Patileriyle kalp masajı yaptı

İspanya'da sıra dışı bir polis köpeğinin eğitim görüntüleri yayınlandı. Acil müdahale yapabilen köpek izleyenlerde şaşkınlık yarattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Nefes alışını kontrol ediyor, kalp masajı yapıyor. 

İspanya'da polis köpeği Poncho, fenalaşmış gibi yapan polis memurunun imdadına yetişti.

Yerde yatan polis memuruna hiç tereddüt etmeden kalp masajı yapan Poncho, arada nefes kontrolü yapmayı da ihmal etmedi.

Polis köpeği, acil müdahalesi başarılı sonuçlanınca ödüllendiriliyor.

Poncho'nun eğitim görüntüleri, Madrid polisinin sosyal medya hesabından, "Köpekler dünyada sizi kendisinden bile fazla seven tek varlıktır" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: polis köpeği, Madrid, kalp masajı, İspanya, acil müdahale
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER