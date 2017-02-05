  • 05 ŞUBAT 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Pasaportu olan herkesi ABD'ye taşıyacaklar

Pasaportu olan herkesi ABD'ye taşıyacaklar

Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketleri, Başkanlık Kararnamesi'nin askıya alınmasının ardından söz konusu ülkelerin vatandaşlarını yeniden taşıma kararı aldı.

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Pasaportu olan herkesi ABDye taşıyacaklar

Körfez ülkelerine ait büyük hava yolu şirketleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'nin askıya alınmasının ardından söz konusu ülkelerin vatandaşlarını yeniden taşıma kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Emirates'ten yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi'nin kendilerine yasak kapsamındaki 7 ülke vatandaşlarının ve bütün sığınmacıların ABD'ye yolculuk yapabileceğini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Emirates'in yeniden ABD için geçerli pasaportu bulunan bütün yolcuları taşıyacağı kaydedildi.

Başkent Abu Dabi'deki bir diğer hava yolu şirketi Etihad Airways'ten yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatı verdiği 7 ülke vatandaşlarının yeniden Etihad ile yolculuk yapabileceği aktarıldı.

Katar Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi tarafından alınan talimatlar doğrultusunda söz konusu 7 ülke vatandaşlarının ülkeye yolculuk yapmasına izin verileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Green Card'ı bulunanlar ile mültecilerin de yolculuk yapmasına izin verileceği belirtildi.

Trump geçen hafta cuma günü imzaladığı kararname ile Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti. Kararname ile ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.

Trump’ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray da ABD Adalet Bakanlığı'nın "Mümkün olan en kısa sürede" Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı son olarak Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

 

Etiketler: abd, Donald Trump, körfez, hava yolu şirketleri
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