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Buradasınız : » » Pasaport ve biniş kartı yerine yüz tanıma sistemi

Pasaport ve biniş kartı yerine yüz tanıma sistemi

ABD'de havaalanlarında yüz tanıma sistemleri test edilmeye başlandı.

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ABD'deki çok sayıda havaalanına yüz tanıma sistemi kurularak, test edilmeye başlandı.

Yolcular pasaport ve biniş kartı gerekmeden kameraya bakıyor, ardından uçağa geçiyor.

Bir havayolları şirketi, havaalanında güvenliği artırmak ve biniş sürecini hızlandırmak için yeni teknolojiyi test ediyor.

Yeni yüz tanıma teknolojisiyle, polis veri tabanına giriliyor, yolcunun işlediği suçlar ya da aranıp aranmadığı hemen anlaşılabiliyor.

Avrupa'da da Hollanda ve İsviçre'deki bazı havaalanlarında yüz tanıma sistemi test ediliyor.

Japonya da 2020 yılında havaalanlarında yüz tanıma sistemine geçmeyi planlıyor.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: yüz tarama, havaalanı, abd
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