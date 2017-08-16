  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Paris'teki arabalı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Paris'teki arabalı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Paris saldırganının aldığı ilaçların, "saldırıyı kasıtlı olarak işleme" suçlamasına engel olmadığı bildirildi.

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Paristeki arabalı saldırıyla ilgili yeni gelişme

Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesindeki bir pizza dükkanına önceki gün arabayla saldıran kişinin aldığı ilaçların "saldırıyı kasıtlı olarak işleme" suçlamasına engel olmadığı belirtildi.

Meaux Savcılığı Ofisinden yapılan açıklamada, 13 yaşındaki bir kızın ölümüne ve 5'i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın psikiyatrik incelemeden geçirildiği bildirildi.

Yapılan inceleme sonucunda kullandığı ilaçların saldırı anında saldırganın kararlarını etkilemediğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırganın eyleminden yasal olarak sorumlu olduğu kaydedildi.

Savcılık tarafından, 32 yaşındaki saldırganın terör bağlantısı tespit edilemediği için hakkında terör suçlaması yapılması öngörülmezken, saldırganın kasıtlı adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış hapsinin istenmesi bekleniyor.

Daha önce saldırganın polis ve istihbarat birimlerince takip edilmediği ancak ilaç kullandığı ve bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunun belirlendiği kaydedilmişti. 

Etiketler: paris saldırı, paris araçlı saldırı, Seine-et-Marne
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