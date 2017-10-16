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Paris'te yılda 59 bin ton yiyecek çöpe gidiyor

Paris'te yaşayan her bir kişinin yılda 400 avroluk yiyeceği çöpe attığı bildirildi.

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Pariste yılda 59 bin ton yiyecek çöpe gidiyor

Paris Belediyesinin verilerine göre, Parisliler Fransa'nın diğer bölgelerine oranla üç kat daha fazla yiyeceği çöpe bırakıyor.

Yılda yaklaşık 59 bin ton yiyeceğin çöpe atıldığı Paris'te, Parislilerin yüzde 16'sı ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Pariste'ki her bir kişi ise yılda yaklaşık 400 avro değerindeki 26 kilogram yenilenebilir gıdayı kullanmadan atıyor.

Bu kadar çok yiyeceğin çöpe atılmasının nedeni olarak Parislilerin önemli bir bölümünün restoranlarda yemek yemesi ve yiyemedikleri yiyecekleri evlerine götürmemeleri gösteriliyor.
 

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