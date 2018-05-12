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Paris'te yayalara bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

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Bıçaklı saldırgan, Paris'in göbeğinde dehşet saçtı. Paris Emniyet Müdürlüğü, Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığını açıkladı.

2'si ağır 4 kişiyi yaralayan saldırgan, Fransız polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Kamu yayıncısı France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Adli kaynaklar, saldırganın 1997 Çeçenistan doğumlu, Fransa vatandaşı olduğunu aktardı. Adı açıklanmayan kişinin, saldırı sırasında "Allahu ekber" diye bağırdığı belirtildi.

21 yaşındaki saldırganın anne ve babası sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa özgürlük düşmanlarına teslim olmayacak" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb da, güvenlik güçlerini "anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı" kutladı.

Fransa, geçtiğimiz yıllarda peş peşe düzenlenen terör saldırıları nedeniyle güvenlik önlemlerini sıkı tutuyor. Ülkede 2 yıl boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Ülkede, 2015’ten bu yana 240’tan fazla kişi DEAŞ ve ondan esinlenen terör grupları tarafından öldürüldü.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Paris, fransa, DEAŞ, bıçaklı saldırı
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