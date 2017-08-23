Paris'te sığınmacı istenmiyor

Paris'in gelir düzeyi açısından zengin bölgelerinden 15'inci bölgesinin merkez sağdan belediye başkanı Philippe Goujon, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Porte de La Chapelle bölgesinden tahliye edilen sığınmacıların bir kısmının polis tarafından geçici olarak Paris-Descartes Üniversitesi'nin spor salonuna yerleştirilmesini eleştirdi.

Goujon, "Üçüncü defadır 15'inci bölgedeki bir spor salonu seçiliyor, bana bilgi verilmeden sığınmacı kampına dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların çoğunun iltica başvurusu yapma yeterliliği bulunmadığını belirten Goujon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da eski Cumhurbaşkanı François Hollande gibi kötü bir mülteci politikası uyguladığını kaydetti.

Diğer taraftan 15'inci bölgenin bazı sakinleriyle sığınmacılar arasında yaşanan bazı sorunlar kamuoyuna yansımıştı.

Üniversitenin eğitim dönemine başlayacağı eylül ayına kadar spor salonunda kalmaları beklenen 435 sığınmacının daha sonra nereye götürüleceği bilinmiyor.