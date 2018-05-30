Paris'te polis, göçmen kampını dağıttı

Fransa'daki güvenlik güçleri, bu sabah Paris'in en büyük göçmen kampına tahliye operasyonu başlattı.

1600 ile 2 bin arasında göçmenin yaşadığı tahmin edilen "Millennium" kampına giren polis, çadırları iş makineleriyle söktü.

Sırayla otobüslere bindirilen göçmenler Paris'ten uzaklaştırıldı.

İssam adlı Libyalı göçmen, "Buradan nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Fransa'da kalmak istiyorum. Burada yapabileceğimi biliyorum" dedi.

"Millenaire" ya da Millennium diye bilinen kampta, çoğunlukla Sudan, Somali ve Eritre'den göçmenler kalıyor.

Kaynak: AFP, Reuters