  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Paris'te müze önünde saldırı

Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir asker kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtı.

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Pariste müze önünde saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi önündeki alışveriş merkezinde bir askerin kendisine bıçakla saldıran kişi üzerine ateş açtığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, "Elinde bir bıçak bulunan ve iki sırt çantası taşıyan bir kişi, müzenin altındaki Carrousel alışveriş mağazaları yanında devriye gezen bir askere saldırdı." dedi.

Saldırıya uğrayan askerle birlikte görev yapan askerlerin saldırgana beş kez ateş ettiğini söyleyen Cadot, saldırganın ağır yaralandığını kaydetti.

Terör saldırısı girişiminde saldırıya uğrayan askerin hafif yaraladığını belirten Cadot, bomba imha ekiplerinin olay yerine geldiğini, saldırganın çantalarında herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

Cadot, saldırı girişimi ile ilgili olarak Paris Savcılığı'nın soruşturma başlattığını kaydetti.

"Açıkça terör niteliği taşıyor"

Başbakan Bernard Cazeneuve ise yaptığı açıklamada, "Saldırı girişimi açıkça terör niteliği taşıyor." dedi.

Saldırı dolayısıyla müzeye giriş ve çıkışlar ile müzenin yanındaki metro istasyonu kapatıldı. Müzenin etrafı ise güvenlik çemberine alındı.

Bölgede ayrıca olayla irtibatlı olduğu düşünülen bir başka kişinin daha yakalandığı bildirildi. 

Etiketler: Paris, Louvre müzesi, çatışma
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