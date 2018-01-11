  • 11 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.543
  • BIST 114718.8
    ALTIN 160.341
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Paris'te lüks otelde 5 milyon avroluk soygun

Paris'te lüks otelde 5 milyon avroluk soygun

Paris'in sembol meydanlarından Vendome'daki lüks bir otelden yaklaşık 5 milyon avro değerinde takı ve mücevher çalındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pariste lüks otelde 5 milyon avroluk soygun

Fransa'nın başkenti Paris'in sembol meydanlarından Vendome'daki Ritz Oteli'nden yaklaşık 5 milyon avro değerinde takı ve mücevher çalındığı açıklandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, dün akşam saatlerinde, Paris'in kuyumcu ve takı mağazalarıyla ünlü Vendome Meydanı'nda bulunan Ritz Otel'deki soyguna dair detaylar ortaya çıkarken çalınan takı ve mücevherin bir kısmının olay anında ele geçirildiği kaydedildi.

Le Parisien gazetesinin haberinde, üç hırsızın ellerinde bıçak, nacak ve satırlarla otele girdikleri, otelde mücevher ve takıların sergilendiği vitrinleri kırarak yaklaşık 5 milyon avro değerindeki malzemeyi çantalara yerleştirip kaçmaya çalıştıkları belirtildi.

Motosikletli soyguncu kaçarken çantalardan birini düşürdü

Bu sırada çıkış kapılarının otomatik şekilde kapanması sonucu içeride kalan soyguncuların, çaldıkları takı ve mücevheri otel dışında bekleyen iki kişiye pencereden atmak suretiyle ulaştırdıkları kaydedildi.

Dışarıda bekleyen biri otomobil, diğeri ise motosikletli iki kişinin çantaları alarak uzaklaştığı, motosikletli soyguncunun kaçarken çantalardan birini düşürdüğü belirtildi.

Suçüstü yakalanan üç hırsızın yanındaki çantalara da el konulduğu bildirildi. Polis, takıların bir kısmıyla kaçan otomobil ve motosiklet sürücülerini arıyor.

 

Ritz Oteli'ne yönelik 2016 yılındaki bir soygunda da, iki hırsız çalışanları silahla tehdit ederek 6 milyon avroluk mücevher çalmıştıı.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Paris, soygun, mücevher, ritz otel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER