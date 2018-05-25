Paris’te iki çöpçüden ilginç protesto girişimi

Fransa'da iki çöpçü, iktidardaki Yürüyen Cumhuriyet Partisi'ni (LREM) protesto etmek için ilginç bir yöntem kullandı.

Başkent Paris’in 18. bölgesinde dolu olan çöp kamyonunu çalan çöpçüler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek üzere partisi LREM Genel Merkezi'ne doğru yol aldı.

Parti binası önüne çöp dökerek eylem yapmaya hazırlanan iki çöpçü, polis tarafından yakalandı.

Araçlarında konum takip cihazı olduğu öğrenilen çöpçülerin eylem serüveni kısa sürdü.

Çevredeki vatandaşlar, ikilinin polis tarafından yakalanış görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA