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Paris’te iki çöpçüden ilginç protesto girişimi

Fransa Paris'te iki çöpçü, iktidar partisinin genel merkezine eylem yapma amacıyla bir çöp kamyonunu kaçırırken yakalandı.

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Fransa'da iki çöpçü, iktidardaki Yürüyen Cumhuriyet Partisi'ni (LREM) protesto etmek için ilginç bir yöntem kullandı.

Başkent Paris’in 18. bölgesinde dolu olan çöp kamyonunu çalan çöpçüler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek üzere partisi LREM Genel Merkezi'ne doğru yol aldı.

Parti binası önüne çöp dökerek eylem yapmaya hazırlanan iki çöpçü, polis tarafından yakalandı.

Araçlarında konum takip cihazı olduğu öğrenilen çöpçülerin eylem serüveni kısa sürdü.

Çevredeki vatandaşlar, ikilinin polis tarafından yakalanış görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: siyasi eylem, Paris, fransa, çöpçü
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