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Buradasınız : » » Paris'te Charles de Gaule Havalimanı'nda bomba alarmı

Paris'te Charles de Gaule Havalimanı'nda bomba alarmı

Fransa'da Charles de Gaule Havalimanı'nda, Londra'ya gidecek British Airways uçağındaki yolcular indirilerek uçakta arama yapıldı.

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Pariste Charles de Gaule Havalimanında bomba alarmı

Fransa'da, Paris Charles de Gaule Havalimanı'ndan Londra'ya sefer düzenleyecek British Airways uçağındaki yolcular indirilerek uçakta bomba araması yapıldı.

Sabah saatlerinde yolcularını alan ve apronda bekleyen British Airways uçağının kalkışına izin verilmeyerek etrafı jandarma ve itfaiye ekipleriyle sarıldı.

Yolcuların indirilmesinin ardından uçakta jandarma köpekleriyle bomba araması yapıldı.

Yerel saatle 11.30'de aramanın sonlandırıldığı ve yolcuların tekrar uçağa binebilecekleri bildirildi.

Londra'da 15 Eylül'de gerçekleşen, DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırısında 30 kişi yaralanmıştı.

Fransa'da, 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.

Etiketler: fransa, Paris, Charles de Gaule Havalimanı, bomba
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