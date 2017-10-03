Paris'te bomba malzemeleri bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu, beş şüpheli gözaltına alındı.

France Inter radyo kanalına konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, hafta sonu, Paris'in 16'ncı bölgesinde bir binanın alt katında, bomba yapımında kullanılan gaz silindirleri ve ateşleme malzemesi bulunduğunu bildirdi.

Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığını belirten Collomb, bunlardan birinin "radikalleştiği düşüncesiyle" güvenlik güçlerince takip edildiğini kaydetti.

Söz konusu binanın, Paris Saint-Germain futbol kulübünün maçlarını yaptığı Parc des Princes Stadı'na çok yakın bir mesafede olduğu duyuruldu.

Paris Savcılığının konuyla ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattığı ifade edildi.

Fransa'da, 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor.