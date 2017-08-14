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Paris'te bir sürücü aracıyla restoranta daldı: 1 ölü, 12 yaralı

Paris'te bir sürücü arabasıyla pizza restoranına girerek 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Pariste bir sürücü aracıyla restoranta daldı: 1 ölü, 12 yaralı

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, Paris'te restorana girerek 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan aracın, fren izi olmaması nedeniyle olayın bilinçli yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Brandet, basına yaptığı açıklamalarda, Paris'in banliyölerinden Seine-et-Marne bölgesinde bulunan bir pizza dükkanına giren aracın fren izi bulunmadığını ve olaydan sonra yakalanan sürücünün kaçmaya çalışmadığını ifade etti.

Olayın bilinçli yapıldığını düşündüğünü dile getiren Brandet, ancak saldırganın polis ve istihbarat birimlerince daha önce bilinmediğini ve takip edilmediğini söyledi.

Brandet, saldırganın bir hafta önce intihar girişiminde bulunduğunun belirlendiğini de belirtti.

Olayda 13 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü, 4'ü ağır, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Aracı kullanan kişi olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Olağanüstü hal uygulanan Fransa'da yakın zamanda araçlı terörist saldırılar yaşanmıştı.

Etiketler: pizzacı, Paris, kaza, araç
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