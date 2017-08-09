  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Paris'te askerleri yaralayan saldırganın kimliği belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te devriye gezen askerlere düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren ve Paris'in kuzeyinde arabasıyla kaçarken yakalanan saldırganın kimliği belli oldu.

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Pariste askerleri yaralayan saldırganın kimliği belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'in Levallois-Perret banliyösünde sabah saatlerinde devriye gezen askerlere düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren ve Paris'in kuzeyinde arabasıyla kaçarken yakalanan saldırganın kimliği belli oldu.

Güvenlik kaynakları, 3'ü ağır 6 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren ve saldırıda kullandığı araçla Paris'ten ülkenin kuzeyindeki Calais istikametine giderken A16 otoyolunda durdurulan saldırganın yakalanması sırasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın vücuduna beş kurşun isabet ettiği ve bir polisin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın 1980 doğumlu Hamou B. olduğu belirtildi ve bu kişinin Paris'in banliyölerinden Yvelines'deki evinde ve civarda aramalar yapıldığı ifade edildi.

Paris Terörle Mücadele Savcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, Fransa İç İstihbaratı ve Adli Polis Genel Direktörlüğünün soruşturmayı yürüteceğini kaydetmişti.

Etiketler: fransa, Paris
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