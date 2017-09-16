Paris'te Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi

Trocadero Meydanı'nda toplanan eylemciler, Myanmar hükümetinin Müslümanlara uyguladığı şiddetin sona erdirilmesini istedi.

Uluslararası toplumun, Arakan halkının uğradığı katliamlara müdahil olmasını talep eden ve "Hepimiz Arakanlıyız" sloganları atan eylemciler, "Myanmar'da Müslümanları öldürmeye son verin", "Budist terör", "Nobel ödülü katliamı" yazan pankartlar taşıdı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışırken çoğu kadın ve çocuk 400 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçtiği bildiriliyor. AA