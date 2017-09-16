  • 17 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.121
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.873
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Paris'te Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi

Paris'te Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce kişi Myanmar yönetiminin Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlarını protesto etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pariste Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi

İLGİLİ GALERİLER

Trocadero Meydanı'nda toplanan eylemciler, Myanmar hükümetinin Müslümanlara uyguladığı şiddetin sona erdirilmesini istedi.

Uluslararası toplumun, Arakan halkının uğradığı katliamlara müdahil olmasını talep eden ve "Hepimiz Arakanlıyız" sloganları atan eylemciler, "Myanmar'da Müslümanları öldürmeye son verin", "Budist terör", "Nobel ödülü katliamı" yazan pankartlar taşıdı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışırken çoğu kadın ve çocuk 400 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçtiği bildiriliyor. AA

Etiketler: protesto, Paris, arakanlı müslümanlar, Arakan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER