  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Paris'te aracını cami cemaatinin üzerine süren kişi gözaltına alındı

Paris'te aracını cami cemaatinin üzerine süren kişi gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Creteil'de arazi aracını cami cemaatinin üzerine süren ve bariyerleri aşamayınca kaçan bir kişi evinde gözaltına alındı.

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Pariste aracını cami cemaatinin üzerine süren kişi gözaltına alındı

Paris polisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırı girişiminde yaralanan olmadığını duyurdu.

Caminin önündeki bariyerlerin cemaati koruduğunu belirten Paris polisi, saldırganın sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Le Parisien gazetesi, terör örgütü DEAŞ'ın Fransa'da üstlendiği saldırıların intikamını alma adına bu kişinin aracını cemaatin üzerine sürme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazete, saldırganın bir kaç kez aracıyla bariyerleri devirip cami önündeki cemaate zarar verme girişiminde bulunduğunu bildirdi.

BFM kanalı ise polis kaynaklarına atıfta bulunarak verdiği haberinde saldırganın Ermeni kökenli, 40 yaşlarında ve adi suçlardan sabıkası olduğunu duyurdu.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkedeki Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor. 

Etiketler: Paris, fransa
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