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Paris, selle mücadele ediyor

Olumsuz hava şartları ile karşı karşıya kalan Fransa'da, Seine Nehri'nin taşmasıyla başkent Paris sular altında kalırken, kentte turuncu alarm verildi.

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Paris, selle mücadele ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı yağış nedeniyle taşan Seine Nehri yolları su altında bıraktı. Bu durum şehir hayatını da olumsuz etkiledi. Bazı tren seferleri iptal edilirken, nehir kenarındaki yollar kapandı, araç trafiği durdu.

Sel, en çok şehrin banliyölerini vururken buralarda yaşayan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.

Turistlerin uğrak yerlerinden olan Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve Notre Dame Kilisesi de yağıştan nasibini aldı. Su altında kalan turizm merkezleri ziyaretçilere kapatıldı.

Elektirik kesintilerinin de yaşandığı kentte, hayat durma noktasına geldi. Evlerinde mahsur kalan Parisliler bu nedenle ne ısınabiliyor ne de evlerindeki makineleri kullanabiliyorlar.

Plastik botlarla ulaşım sağlanan şehirde, turuncu alarm verildi.

2016 yılında da Paris su altında kalmış, Fransa ekonomisine yaklaşık 1 buçuk milyar avro zarar vermişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: turuncu alarm, sular altında, sle, Paris, fransa
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