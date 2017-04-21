  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.646
    EURO 3.909
  • BIST 92654.35
    ALTIN 150.148
Buradasınız : » » Paris saldırısında kilit bir isim teslim oldu

Paris saldırısında kilit bir isim teslim oldu

Paris saldırısı ile ilgili aranan bir şüpheli Belçika'nın Anvers şehrinde teslim oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Paris saldırısında kilit bir isim teslim oldu

Paris'in Şanzelize caddesinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili aranan bir şüpheli, Belçika’nın Anvers şehrinde polis merkezine teslim oldu.

Belçika’nın Belga haber ajansı, saldırıyla bağlantılı aranan 39 yaşındaki Youssouf El Osri isimli şüphelinin teslim olduğunu duyurdu.

Şüphelinin polisteki ifadesinde, Paris saldırısıyla hiçbir alakası olmadığını, kendisi hakkındaki bütün ithamları reddettiğini ve saldırı sırasında Anvers’te bir benzin istasyonunda çalıştığını söylediği belirtildi.

Paris'teki saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, bir polis ağır yaralanmıştı. Saldırı sırasında seken bir kurşun, caddeden geçen turistlerden birinin dizinden yaralanmasına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı François Hollande, basına yaptığı açıklamada, ilk bilgilerin saldırın terör eylemi olduğuna işaret ettiğini söylemişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu bu pazar yapılacak.

Etiketler: Paris saldırısı, şanzelize, şüpheli isim
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER