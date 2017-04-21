  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 3.9
  • BIST 92039.38
    ALTIN 149.665
Buradasınız : » » Paris saldırganının kimliği belirlendi

Paris saldırganının kimliği belirlendi

Paris Cumhuriyet Savcısı Molins, saldırganın kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Paris saldırganının kimliği belirlendi

İLGİLİ HABERLER

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Champs Elysees Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Molins, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın selameti için şimdilik saldırganın kimliğinin açıklanmayacağını bildirdi.

Saldırganın evinde arama yapılıyor

Saldırganın suç ortağı olup olmadığını konusunun araştırıldığını aktaran Molins, bu kişinin Paris yakınında Seine-et-Marne kasabasındaki evinde polisin arama yaptığını ifade etti.

Saldırgan polis tarafından tanınıyor

Savcı Molins, polis tarafından tanınan saldırganın terörle mücadele soruşturması geçirdiği bilgisini de paylaştı.

BFM kanalı ise polis tarafından ölü ele geçirilen saldırganın 39 yaşında ve Fransa vatandaşı olduğunu, başkent yakınındaki Seine-Saint-Denis kasabasında doğduğu bilgisini verdi.

Fransız televizyon kanalı, sabıkalı olduğu belirlenen saldırganın, istihbarat servisinin de takibinde olduğunu kaydetti. AA

Etiketler: Paris, fransa, paris'teki saldırı, terör saldırısı, François Molins
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER