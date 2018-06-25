Paris Büyükelçisi'nden Avrupa'ya terör eleştirisi

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, France 24’e konuştu.

"Kin ve nefret kampanyası"

Büyükelçi Musa, seçimlerle beraber Türkiye'nin yeni hükümet sistemine geçmesiyle ilgili Batı'nın tutumunu değerlendirdi.

"Türkiye'ye karşı gerçek bir kin ve nefret kampanyası var. Bunu muhataplarına sorduğumuz zaman 'Türk halkına değil iktidara karşıyız' diyorlar. Bu ayrımı nasıl yaptıkları anlaşılmıyor."

"Terör örgütüyle işbirliğini tolere edemeyiz"



Büyükelçi, Avrupalı ülkelerin terör örgütleri ile işbirliklerini de eleştirdi.

“Bazı müttefiklerimizin PYD gibi bir terör örgütü ile işbirliği yapmasını tolere ve kabul edemeyiz.”

"Çok sayıda gözlemci ve temsilci izledi"

Paris Büyükelçisi Musa'ya Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'inde CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin "hile' iddialarıyla ilgili soru soruldu.

"Yurt dışından gelen çok sayıda gözlemci ve tüm siyasi partilerin temsilcileri sandıkları ve oy verme işlemlerini izledi. Bu şekilde gerçekleşen oy verme işlemlerinde hile olamaz."

"YSK oyların sayımında titizdi"

Musa, YSK'nin oyların sayımı konusunda titiz bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

YSK'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde salt çoğunluğu elde ederek, yeniden cumhurbaşkanı seçildiği yönündeki açıklamasını anımsattı.

"Erdoğan her zaman sözünü tuttu ve kazandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilmesi durumunda seçimlerden sonra OHAL'i kaldıracağını söylemişti.

O cümleler hatırlatıldı, "Erdoğan'ın sözüne güvenebilir miyiz?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

"Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman sözünü tuttu. Bu yüzden tekrar cumhurbaşkanı seçildi ve 13. seçimini kazandı."

Kaynak: AA