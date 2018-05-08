Paraguay'ın elçiliğini Kudüs'e taşımayı planladığı iddiası

İsrailli Haaretz gazetesindeki habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon, Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in ay sonunda Kudüs elçiliğini açmak için İsrail'e gelmeyi planlanladığını öne sürdü.

Nahshon, durumu harika olarak tanımlarken bunun, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının uluslararası düzeyde destek kazandığını gösterdiğini savundu.

Paraguay Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurdu.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales de Tel Aviv Büyükelçiliklerini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak: AA