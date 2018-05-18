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Paraguay da İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyor

ABD ve Guatemala'dan sonra Latin Amerika ülkelerinden Paraguay da önümüzdeki günlerde İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e nakledecek.

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Paraguay da İsrail Büyükelçiliğini Kudüse taşıyor

Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga bir radyoya yaptığı açıklamada Büyükelçiliğin önümüzdeki günlerde açılmasının planlandığını söyledi.

Paraguay hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Kudüs Büyükelçiliği Salı günü Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in de hazır bulunacağı törenle hizmete girecek.

Loizaga, Devlet Başkanı Cartes'in sekiz ay önce Büyükelçiliğin nakline karar verdiğini ve bu adımın diğer devletlerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirtti.

Trump'ın provokatif kararı

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.

Kaynak: AFP, AP

Etiketler: Paraguay, kudüs, israil, Guatemala, abd
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