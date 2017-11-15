  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Papua Yeni Gine’deki mültecilere Yeni Zelanda’dan destek

Papua Yeni Gine’deki mültecilere Yeni Zelanda’dan destek

Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine’nin Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde kalan mültecilere 3 milyon dolar yardımda bulunacak.

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Papua Yeni Ginedeki mültecilere Yeni Zelandadan destek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya’ya teknelerle gelen sığınmacıların gönderildiği Papua Yeni Gine’nin Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 milyon dolar yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Başbakan Ardern, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları için gittiği Filipinler’de Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.

Ardern, mülteci alma teklifini yeniledi

Görüşmede Turnbull’a merkezdeki mültecilerden 150’sini ülkesine kabul etme teklifini yinelediğini ve bazı olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirten Ardern, ‘‘Yetkililerimiz, Avustralyalı yetkililerle çalışmaya devam edecek ve Avustralya'nın bu teklifi kabul etmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olacağız. Bu seferki teklifimizde birkaç yıldır yaptıklarımızdan daha fazla ilerleme kaydettik.’’ dedi.

Ardern, mülteci alım işlemlerinin yaklaşık 5 ay sürebileceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Ardern, geçen hafta Avustralya’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında merkezden 150 mülteciyi ülkesine alma teklifinde bulunmuş ancak teklifi Başbakan Turnbull tarafından kabul görmemişti. 

Mültecilerin kapatılan merkezdeki bekleyişi sürüyor

Yaklaşık 4 yıldır Manus Adası'ndaki gözaltı merkezinde tutulan mülteciler, tesisin kapatılmasına, 15 gündür elektrik, su, gaz, yiyecek ve tıbbi malzeme verilmemesine rağmen yeni yapılan barınaklara gitmeyi güvenlik gerekçesiyle kabul etmiyor.

Papua Yeni Gine'nin Lorengau kenti yakınlarında kurulan barınaklara taşınmayı yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduklarını ve bu yüzden korunaklı olmayan yeni barınaklarda can güvenliklerinin olmayacağını ileri sürerek reddeden mülteciler, merkezde kalmayı sürdürüyor.

AA

Etiketler: papua yeni gine'deki mülteciler, Yeni Zelanda, mültecilere yardım
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