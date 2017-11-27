  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Papua Yeni Ginede 6,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezi (USGS), merkez üssü Papua Yeni Gine'nin Doğu Yeni Britanya eyaletindeki Rabaul kasabasının 125 kilometre doğusunda olan depremin yerin 70 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Direktör Yardımcısı Stuart Weinstein, bölgede tsunami beklenmediğini belirtti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Papua Yeni Gine'de bu yıl 6 Mart'ta da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde can ve mal kaybı olmamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: papua yeni gine, deprem
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