Papua Yeni Gine'de 270 bin depremzede yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler'in Papua Yeni Gine (PNG) için hazırladığı son durum raporunda, ülkede 25 Şubat’ta 7,5 şiddetinde, 6 Mart’ta ise 6,7 şiddetinde meydana gelen depremlerin ardından insani yardıma muhtaç depremzede sayısının 270 binden fazla olduğu belirtildi.

Beş eyalette etkili olan iki büyük depremde, ilaç, branda, çadır, battaniye, yiyecek ve suyun öncelikli ihtiyaç malzemeleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Sağlık ekipleri salgın hastalık uyarısı yaptı

PNG Sağlık Departmanı, altyapının ciddi hasar gördüğü bölgelerde sağlık sorunlarına önlem alınmadığı takdirde ortaya çıkacak gıda ve su kaynaklı salgın hastalıkların binlerce insanın ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.

Depremin etkili olduğu ilçelerde sağlık ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Acil Servis Şefi Dr. Sam Yockopua, gıda kaynaklı ve suyla geçen hastalıklar yüzünden 100’den fazla kişinin tedavi başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Yeni Zelanda’dan 3 milyon dolar yardım

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin depremzedelere 3 milyon dolar yardımda bulunacağını bildirdi.

Depremlerin yol açtığı felaketin boyutlarının yeni netleştiğini dile getiren Peters, gönderecekleri yardımların bölgedeki kurtarma çabalarına destek ve acil ihtiyaçların giderilmesi için kullanılacağını söyledi.

PGN’nin Porgera şehri yakınlarında iki hafta ara ile meydana gelen 7,5 ve 6,7 büyüklüğündeki depremler ülkenin beş eyaletinde etkili olmuş 125 kişi hayatını kaybetmişti. Halen 18 bin 200 kişinin 26 geçici bakım merkezinde kaldığı PNG’de altyapının ciddi hasar görmesinden dolayı salgın hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA