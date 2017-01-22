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Papua Yeni Gine 7,9 ile sarsıldı

Okyanusya kıtasında bulunan Papua Yeni Gine'de 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Papua Yeni Gine 7,9 ile sarsıldı

Okyanusya kıtasında bulunan Papua Yeni Gine'de 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından verilen tsunami uyarısı kısa süre sonra kaldırıldı. Depremin büyüklüğünü Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi 7 virgül 9 olarak açıkladı.

Merkez üssü Bougainville (BUGENVİL) Adası’nın 40 kilometre batısında denizin 154 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Çevre ülkeler için tsunami uyarısı yapan Büyük Okyanus Tsunami Uyarı Merkezi bu uyarıyı kısa bir süre sonra kaldırdı.

Papua Yeni Gine’de geçen ay da aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Ancak denizin açıklarında oluşan depremde ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Ada ülkesi Papua Yeni Gine dünya üzerinde en fazla depremin yaşandığı yer olarak bilinen Büyük Okyanus’taki Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.
 

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