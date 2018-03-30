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Papua Yeni Gine 6,9'luk depremle sarsıldı

Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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Papua Yeni Gine 6,9luk depremle sarsıldı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Yeni Britanya Adası’ndaki Rabaul kentine 162 kilometre uzaklıkta olan depremin, yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Papua Yeni Gine kıyalarında tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu. Merkez, uyarıyı daha sonra kaldırdı.

Papua Yeni Gine'de Şubat sonu ve Mart başında meydana gelen depremlerde 125 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi evlerini kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: papua yeni gine, deprem
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