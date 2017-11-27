Papa'nın Myanmar ziyaretinde Arakanlılar soru işareti

Papa Franciscus, Myanmar'da Arakan eyaletinde yürütülen operasyonların başındaki isim olan General Min Aung Hlaing ile bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Myanmar'ı ziyaret eden Papa'nın, Min ve özel operasyonlar bürosundan üç yetkili ile Myanmar Başpiskoposunun konutunda 15 dakikalık bir görüşme yaptığı belirtildi.

Vatikan Sözcüsü Greg Burke, Papa'nın görüşmede Myanmarlı yetkililerin üzerine düşen "büyük sorumluluğu" vurguladığını belirtirken Rohingyalar meselesinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Burke, Myanmar'ın Katolik Kardinalinin, Papa'nın ziyareti sırasında "Rohingya kardeşlerimiz" ifadesini kullanmaktan kaçınması yönündeki tavsiyesinin "ciddiye" alındığını belirtirken, "Ziyaret sırasında hep birlikte göreceğiz. Neticede yasak bir ifade değil." değerlendirmesini yaptı.

Papa'nın Min ile çarşamba sabahı bir araya gelmesi planlanırken, görüşmenin, Papa Franciscus'un Yangon'a indikten birkaç saat sonraya alınması dikkati çekti.

General Min Aung Hlaing, Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana 620 bin Rohingyayı Bangladeş'e geçmek zorunda bırakan askeri operasyonların başında bulunuyor.

Papa Franciscus'un Myanmar ziyareti sırasında Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile görüşmesi, ardından Bangladeş'e geçerek Rohingya mültecilerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

Kaynak:AA