Papa'nın Myanmar ziyareti hayal kırıklığı oldu

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 4 günlük Myanmar ziyaretinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulüm ve insanlık dramına değinmemesi, uluslararası toplumda tepki çekti.

Papa, Myanmar'a ziyareti çerçevesinde Arakan eyaletinde yürütülen operasyonların başındaki isim olan General Min Aung Hlaing ve Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya geldi.

Papa Franciscus, Suu Çii ile görüşmesinden sonra Suu Çii ve diğer Myanmarlı yetkililere hitaben yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların durumuna özel olarak değinmedi ve genel ifadeler kullanmayı tercih etti.

"Ülke halkının iç savaş ve düşmanlıklar nedeniyle acı çekmeye devam ettiğini, Myanmar'a evim diyen herkesin temel haklarının teminat alınmasının gerektiğini" söyleyen Papa, Arakanlı Müslümanların etnik adı olan "Rohingya" kelimesini de kullanmadı.

Vatikan Sözcüsü Greg Burke, daha önce yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Katolik Kardinalinin, Papa'nın ziyareti sırasında "Rohingya" ifadesini kullanmaktan kaçınması yönündeki tavsiyesinin "ciddiye alındığını" belirtmişti.

Papa'nın bu tutumu, Arakanlı Müslümanlar konusunun bu ziyarette gündeme gelmesini bekleyen insan hakları kuruluşları ve Arakan diasporası arasında hayal kırıklığına yol açtı.

"Bu ziyareti anlamlı ancak son derece yetersiz buluyoruz"

Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, Papa'nın uluslararası alanda etkili bir şahsiyet ve Katolik toplumunun lideri olduğuna dikkati çekerek "Arakan meselesi sadece Müslümanların sorunu değil tüm dinlerin sorunu. Hatta daha doğrusu insanlığın sorunu, Hristiyanların, diğer dinlerin hatta Budistlerin bu konuya insani açıdan yaklaşmasını bekliyoruz." dedi.

Myanmar hükümetinin Arakan'daki zulme göz yumduğunu ifade eden Balcı, "Papa'nın Arakan meselesinde Myanmar hükümetine karşı belirli bir nezaket içerisinde olması anlaşılabilir ancak yaşananlara tepki verilmesini beklerdik." diye konuştu.

"Arakan konusu bir insanlık görevi. Mesele burada sadece din meselesi değil, bu bakımdan bu ziyareti anlamlı ancak son derece yetersiz buluyoruz." diyen Balcı, Papa'nın en azından Bangladeş ziyaretinde Arakanlı Müslümanlar konusuna değinmesini beklediklerini kaydetti.

"Yapılandan çok daha fazlasını bekliyorduk"

Uluslararası Özgürlük ve Onur İçin İttifak (AFD) örgütünün Asya Pasifik Direktörü Mustafa Akoub, Papa'nın insanlar üzerinde büyük manevi gücü olduğunu ifade ederek "Bu tutumu doğru değildi." değerlendirmesini yaptı.

Papa'nın dünyanın her yerindeki zulümleri ve insan hakları ihlallerini kınadığını belirten Akoub, "(Papa'nın) Bu konudan ve Arakan'daki insan hakları ihlallerinden açıkça bahsetmesini istiyorduk. Yapılandan çok daha fazlasını bekliyorduk, çok büyük hayal kırıklığına uğradık." ifadelerini kullandı.

Avrupa Rohingya Konseyinin(ERC) kurucularından İbrahim Muhammed de "Papa Franciscus'un, Arakanlı Müslümanlar etnik temizlikle karşı karşıyayken 'Rohingya' demekten kaçınması beklentilerimizi boşa çıkardı." dedi.

Myanmar ordusunun uyguladığı şiddet nedeniyle 7 yıl önce Arakan eyaletinden kaçarak Endonezya'ya sığınan Kerimullah Muhammed, "Papa dünyadan bir olmasını ve bu tür soykırımları, her türlü zulmü bitirmesini istemeliydi. Arakanlı Müslüman sığınmacı krizinin bitmesi için çağrı yapmalıydı." ifadesini kullandı.

AA