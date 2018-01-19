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Buradasınız : » » Papa'nın konvoyunda ürken at polisi üzerinden attı

Papa'nın konvoyunda ürken at polisi üzerinden attı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Şili ziyaretinde talihsiz bir olay yaşandı.

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Papanın konvoyunda ürken at polisi üzerinden attı

Papa, Şili'nin İquique şehrinde sevgi gösterisinde bulunan halkın arasında ilerliyordu.

Araç, atlı bir polisin yanından geçerken, konvoydan yükselen sirenlerden ve kalabalıktan ürken at, polis memurunu üzerinden attı.

Atın tam o sırada, Papa'nın aracına çarpmasına da ramak kalmıştı.

Olay üzerine Papa, aracı durdurdu ve polisin yanına giderek durumunu öğrendi.

Ambulansa alınan polis memurunun sağlık durumu konusunda açıklama yapılmadı.

Papa, Şili ziyaretinin ardından Peru'ya geçti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Şili, papa
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