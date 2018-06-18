Papa: Kürtaj Nazi zihniyetinin ürünü

Doğum öncesi testlerle bebeğin hastalıklı ya da kusurlu olabileceğinin anlaşılması üzerine yapılan kürtajı eleştiren Papa, "Geçtiğimiz yüzyılda Nazilerin saf ırk yaratmak için yaptıkları bütün dünyayı utandırmıştı. Bugün de aynısını yapıyoruz, ancak beyaz eldivenlerle" dedi.

USA Today'de yer alan habere göre kürtajı "daha sakin bir hayat için masumu tasfiye etmek" olarak niteleyen Papa'nın Katolik Kilisesi'nin duruşuna uygun bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcılardan bazıları Papa'nın görüşüne destek verirken bazı kullanıcılar ise Naziler üzerinden yapılan bu kıyasın aşırı olduğu görüşünü savundu.

Papa'nın açıklaması memleketine bir mesajdı

Arjantin'de kürtajın hamileliğin 14üncü haftasına kadar uygulanabilmesine izin veren yasa 14 Haziran'da parlamentonun alt kanadında kabul edilmişti. Arjantinli Papa'nın bu sözleri ülkesine gönderilen bir mesaj olarak da yorumlandı.