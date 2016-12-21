Papa 'ikinci köstebek skandalı'nın hükümlüsünü affetti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan devletinin Papalık Mali İşler Komisyonuna ait belgelerin sızdırılmasına ilişkin, "ikinci köstebek skandalı" davasında hüküm giyen sanığı affetti.

Vatikan Basın Sözcüsü Greg Burke, yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un Hristiyan aleminin kutsal Noel Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla Papalık Mali İşler Komisyonuna ait belgeleri sızdırmaktan hüküm giyen Monsenyör Lucio Valejo Balda'nın serbest bırakılması talimatı verdiğini bildirdi.

Burke, bugün hapishaneden tahliye edilecek Balda'nın, Papalık ile her türlü bağının kesileceğini ve geldiği yer olan İspanya'daki Astorga Episkoposluğuna döneceğini duyurdu.

Kamuoyunda, Vatikan'daki "ikinci köstebek skandalı" anlamına gelen "Vatileaks-2" adıyla bilinen olay hem Vatikan'a ait gizli belgelerin ifşa edilmesi hem de gazetecilerin yargılanması boyutuyla aylarca gündemdeki yerini korumuştu.

İtalya'da Kasım 2015'te satışa çıkan, gazeteciler Emiliano Fittipaldi'nin "Para Hırsı (Avarizia)" ve Gianluigi Nuzzi'nin "Haç Yolu (Via Crucis)" kitaplarının, "Papa'nın sırlarını açıkladığı" gerekçesiyle Papalık Mali İşler Komisyonuna ait gizli belgelerin sızdırılması ve yayımlanmasına yönelik Vatikan mahkemelerinde adli süreç başlatılmıştı.

Yargılama süreci geçen temmuz ayında sona ermişti. Yargılanan gazeteciler Fittipaldi ile Nuzzi ve komisyonun sivil üyelerinden Nicola Maio beraat etmiş, komisyon sekreteri Monsenyör Balda 18 ay, bir diğer sivil üye Francesca Chaouqui de ceza ertelemeli 10 ay hapse mahkum edilmişti.

Cezaevine konulan tek sanık olan Monsenyör Balda'nın cezası infaz edilirken yarı yarıya indirim yapılmıştı. Balda'nın mahkumiyeti, Papa'nın kararıyla tamamen ortadan kalktı ve serbest kaldı.

Papa Franciscus, Monsenyör Balda'yı affederek, bir anlamda selefi Papa 16. Benediktus'un yolundan gitmiş oldu. AA