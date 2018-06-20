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Papa Francis'ten Trump'ın "Sıfır Tolerans" politikasına kınama

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Trump'ın mültecilerle ilgili "Sıfır Tolerans" politikasını eleştirerek, çocuklarının ailelerinden ayrılmasına "ahlak dışı" dedi.

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Papa Francisten Trumpın &quot;Sıfır Tolerans&quot; politikasına kınama

Bir medya kuruluşuna röportaj veren Papa Francis, Meksika'dan ülkeye yasa dışı yollarla giren ebeveyn ve çocukların biribirinden ayırılması hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a sert eleştirilerde bulundu. 

Popülizmin dünyadaki göçmen sorunlarına cevap olmadığını söyleyen Papa, Trump'ın politikası nedeniyle çocukların Katolik değerlerine aykırı ve ahlak dışı olarak ailelerinden ayrıldığını açıkladı.

2 bin çocuk ailesinden ayrıldı

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Meksika'dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını mayıs ayında ilan etmesinden beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

ABD basını Teksas'taki bir merkezde çocukların metal kafeslerde bekletildiğini yazdı. Daha sonra o tesisler basına açıldı.

Daha önce çoğu sığınma başvurusu yapan bu göçmenlerin hukuki statüleri belli olana kadar serbestçe dolaşmalarına izin veriliyordu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, sıfır tolerans, Papa Francis, göçmen, abd
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