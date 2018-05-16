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Papa Francis'ten İsrail'e kınama

Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda konuşan Papa Francis, Gazze'deki katliamı kınayarak, ölümlerin sadece daha fazla şiddete yol açacağını söyledi.

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Papa Francisten İsraile kınama

Ortadoğu'ya adalet ve barış getirmek için diyalog çağrısı yapan Papa Francis, "Ölü ve yaralılar için büyük acılarımı ifade ediyorum ve acı çeken herkese dua ve sevgiyle yaklaşıyorum. Şiddetin kullanılmasının asla barışa yol açmadığını tekrar ediyorum. Savaş savaşı ve şiddet şiddeti getiriyor" dedi.

2014'te İsrail ve Filistin topraklarını ziyaret eden Francis, her iki tarafın ve uluslararası toplumun çabalarıyla, "diyalog, adalet ve barışın hüküm sürdüğü" bir düzenin kurulmasını istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını duyurmasının ardından Papa, Kudüs'e saygı gösterilmesi çağrısı yapmış, Ortadoğu'da yeni bir gerilimin çatışmaları daha da alevlendireceğini söylemişti.

Gazze'de şehit sayısı artıyor

Gazze sınırında, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e resmen taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 bin 188 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenen 8 aylık Leyla, katliamın "en küçük şehidi" oldu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Papa Francis, kudüs, israil, gazze, abd, vatikan, roma
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