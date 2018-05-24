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Papa Franciscus: İslamın terörizmle bir tutulması yalan ve saçmalık

Papa Franciscus, İslam ve terörizmin yan yana getirilme çabasına dair, "Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık" dedi.

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Papa Franciscus: İslamın terörizmle bir tutulması yalan ve saçmalık

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, L'Eco di Bergamo adlı gazeteye verdiği röportajda, dinlerin "bir araya gelme kültürünün teşvik edilmesi" konusunda çok önemli rolü olduğunu vurguladı.

İslamiyet ve terörizmin yan yana getirilmesi çabasına değinen Papa Franciscus, "İslamiyet ve terörizmin aynı kefeye konması mı? Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık" dedi.

Papa Franciscus, kiliselerde bile "birlik değil de kurum" mantığı söz konusu olduğunda güç için savaş stratejilerinin kullanılabildiği uyarısı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Papa Franciscus, papa, katolik, İslamiyet, islam, din
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