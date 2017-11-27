Papa Francis Myanmar'da

Papa Francis, Myanmar'ı ziyaret eden ilk papa oldu. Yangon Havalanına inen Papa, yol kenarına toplanan binlerce Myanmarlı Katoliği selamladı.
Papa Francis, Myanmar'daki şiddet ve katliamdan kaçan 620 binden fazla Arakanlı Müslümanın bulunduğu Bangladeş'i de ziyaret edecek.
Myanmarlı Katoliklerin beklentisi Papa'nın barış ve sevgi mesajı vermesi.
52 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 660 bin Katolik bulunuyor.
Katolikler Myanmar’daki en küçük dini grup olarak biliniyor.
Papa'nın ziyaretinin 2 Aralık'ta sona ermesi bekleniyor.
TRT HABER