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Pantera'nın kurucusu Vinnie Paul hayatını kaybetti

Pantera'nın Facebook sayfasında yapılan açıklamaya göre, grubun kurucusu ve bateristi Vinnie Paul 54 yaşında hayata veda etti.

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Panteranın kurucusu Vinnie Paul hayatını kaybetti

ABD'li heavy metal grubu Pantera'nın kurucusu ve bateristi Vinnie Paul vefat etti.

Grubun Facebook sayfasında yapılan açıklamada, Paul'un 54 yaşında hayata veda ettiği açıklandı ancak bateristin ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

Vinnie Paul, 1981 yılında erkek kardeşi Darrell Abbott ile Pantera grubunu kurmuştu.

ABD'li şarkı yazarı ve yapımcı Jerry Abbott'un oğulları olan ikilinin kurduğu grup, 1990'da "Cowboys From Hell" albümüyle çıkış yapmıştı.

Pantera'nın 1994 tarihli "Far Beyond Driven" albümü, Amerikan müzik listelerine bir numaradan giren ilk metal albümü olmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: vinnie paul, pantera, abd
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