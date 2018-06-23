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Pantera'nın kurucusu Vinnie Paul hayatını kaybetti

Pantera'nın Facebook sayfasında yapılan açıklamaya göre, grubun kurucusu ve bateristi Vinnie Paul 54 yaşında hayata veda etti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 15:41





