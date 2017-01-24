'Pandora' operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Europol, Interpol, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu (UNESCO), Dünya Gümrük Örgütü ve 18 ülkenin güvenlik güçleri ile beraber yürütülen ''Pandora'' isimli kültür eseri operasyonunda 3 bin 581 esere ulaşıldı.

'Pandora' adlı operasyonun Yunanistan kısmında ulaşılan mermer bir Osmanlı mezar taşı ülkenin güvenlik güçleri tarafından ele geçirilirken, operasyon dahilinde ulaşılan eserlerin arkeoloji dünyasında büyük kültürel öneme sahip olduğu söylendi.

İspanya’daki Murcia Arkeoloji müzesinden çalınan 19 objenin de aralarında bulunduğu 500 arkeolojik eserin yine Murcia kentinde ele geçirildiği operasyonda, çeşitli dönemlere ait 400 para da internet üzerindeki ilanların izi sürülerek ele geçirildi.

75 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında 48 bin 588 kişi, 29 bin 340 araç ve 50 gemi aranırken, 75 kişi tutuklandı.

Geçen ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen "Pandora" operasyonuna Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek, Sırbistan ve İsviçre destek verdi. UNESCO da operasyona eğitim ve danışmanlık yoluyla katkı sağladı.