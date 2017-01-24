  • 24 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.039
  • BIST 83121.97
    ALTIN 146.558
Buradasınız : » » 'Pandora' operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

'Pandora' operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), tarafından 2 aydır süren operasyonlarda aralarında bir Osmanlı mezar taşının da yer aldığı çok sayıda eser ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Pandora operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Europol, Interpol, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu (UNESCO), Dünya Gümrük Örgütü ve 18 ülkenin güvenlik güçleri ile beraber yürütülen ''Pandora'' isimli kültür eseri operasyonunda 3 bin 581 esere ulaşıldı.

'Pandora' adlı operasyonun Yunanistan kısmında ulaşılan mermer bir Osmanlı mezar taşı ülkenin güvenlik güçleri tarafından ele geçirilirken, operasyon dahilinde ulaşılan eserlerin arkeoloji dünyasında büyük kültürel öneme sahip olduğu söylendi.

İspanya’daki Murcia Arkeoloji müzesinden çalınan 19 objenin de aralarında bulunduğu 500 arkeolojik eserin yine Murcia kentinde ele geçirildiği operasyonda, çeşitli dönemlere ait 400 para da internet üzerindeki ilanların izi sürülerek ele geçirildi.

75 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında 48 bin 588 kişi, 29 bin 340 araç ve 50 gemi aranırken, 75 kişi tutuklandı.

Geçen ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen "Pandora" operasyonuna Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek, Sırbistan ve İsviçre destek verdi. UNESCO da operasyona eğitim ve danışmanlık yoluyla katkı sağladı.

Etiketler: pandora operasyonu, tarihi eser, kültür eserleri, osmanlı mezar taşı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER