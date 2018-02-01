  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Pakistanlı bakan ve eşi evinde ölü bulundu

Pakistanlı bakan ve eşi evinde ölü bulundu

Pakistan'ın Sind Eyaleti Planlama ve Kalkınma Bakanı Mir Hazar Han Bijarani ve eşi Feriha Razak evlerinde ölü bulundu. Olayın cinayet veya intihar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Pakistanlı bakan ve eşi evinde ölü bulundu

Olay, Bakan ve eşinin gün boyunca evlerinden çıkmaması üzerine ortaya çıktı.

Bijarani ve Razak'ın cansız bedenlerinin evin yatak odasında bulunduğu ve kapının kilitli olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, çiftin vücutlarında mermi izlerinin tespit edildiği belirtildi.

Olayın cinayet veya intihar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakan ve eşinin cenazelerinin Karaçi'deki bir hastanenin morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Bijarani'nin üyesi olduğu Pakistan Halk Partisi (PPP), bakan ve eşinin öldüğünü doğrularken, ölüm nedenlerine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Eski avukat olan Bijarani, 2013'deki genel seçimlerde PPP'den Sind Eyalet Meclisine milletvekili olarak girmeyi başarmıştı.

Etiketler: pakistanlı bakan, Pakistan, mir hazar han bijarani
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