Pakistan'ın yeni Başbakanı Nasırul Mülk oldu

Pakistan’da Başbakan Şahid Hakan Abbasi ve muhalefetteki Pakistan Halka Partisi lideri Hurşid Şah, geçici başbakanlık için Nasırul Mülk üzerinde anlaşmaya vardı.

“Nasırul Mülk, geçmişi temiz bir kişidir”

Mevcut Başbakan Abbasi ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Şah, "Demokratik yollarla seçilen hükümetin 5 yıllık görev süresini doldurarak seçime gidiyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Geçici başbakanın da ülkeyi özgür ve adil bir seçime götürmesini ümit ediyoruz. Nasırul Mülk, geçmişi temiz bir kişidir." dedi.

Geçici Başbakan 1 Haziran’da görevi devralacak

25 Temmuz'da seçim yapılacak Pakistan'da mevcut hükümetin görevi 31 Mayıs'ta sona erecek, geçici başbakan ile hükümeti 1 Haziran'da görevi devralacak.

Hükümet ile muhalefet arasında 6 hafta süren görüşmelerde geçici başbakan olarak, eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından Tassaduk Hüseyin Jillani, eski Merkez Bankası Başkanı Şamşad Ahtar, eski Kriket Federasyonu Başkanı Zaka Eşref ve eski Washington Büyükelçisi Celil Abbas Jilani'nin isimleri geçmişti.

Kaynak: AA