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Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'e gözaltı

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem, İngiltere'den dönüşlerinde Lahor'da uçaktan iner inmez gözaltına alındı.

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Pakistanın eski Başbakanı Navaz Şerife gözaltı

Mahkemenin 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem, 25 Temmuz seçimleri öncesi ülkesine döndü. İkili, uçak Lahor'a iner inmez gözaltına alındı. 

Yerel medya, güvenlik yetkililerinin uçağa binerek diğer yolcuları tahliye ettiğini, ardından Şerif ve kızının pasaportlarına el koyduğunu bildirdi.

Navaz Şerif ve kızı Meryem'in özel bir uçakla başkent İslamabad'a götürüldüğü belirtildi.

Yolsuzluk suçlamalarının ardından görevinden alınan Navaz Şerif, eşinin sağlık durumu nedeniyle bir süredir İngiltere'de bulunuyordu.

Kaynak: TRT Haber

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