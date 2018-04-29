Pakistan'dan uzay araştırmalarına 40 milyon dolar

Pakistan'da parlamentoda görüşülen yeni mali yıl bütçesinden yaklaşık 40 milyon dolar, uzay ve uydu çalışmalarını yürüten Uzay ve Atmosfer Üstü Araştırmalar Organizasyonu (Suparco) için ayrılacak.

Bütçeden alacağı 40 milyon doların yaklaşık yarısını yeni projeler için harcayacak olan Suparco, 11 milyon dolarlık bölümü de çok amaçlı PakSat-MM1 uydusu için kullanacak.

Suparco ayrıca Lahor, Karaçi ve İslamabad'da birer uzay araştırma merkezi kuracak. PakSat-MM1 ile uzay araştırma merkezleri için yaklaşık 440 milyon dolar harcanması planlanıyor.

Özellikle uzay araştırmaları ve uydu çalışmalarında Fransa ve ABD'ye bağımlı olan Pakistan, dış bağımlılığı azaltmanın yanında ülkenin GSM, GPS, internet, iletişim altyapısını geliştirmeyi ve askeri istihbarat çalışmalarında kendi uydularını kullanmayı amaçlıyor.

Pakistan'da 15 Temmuz'da genel seçim düzenlenecek.

Kaynak: AA