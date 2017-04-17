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Buradasınız : » » Pakistan'dan Türkiye'ye 'halkoylaması' tebriği

Pakistan'dan Türkiye'ye 'halkoylaması' tebriği

Pakistan, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasının ardından Türkiye'yi kutladı.

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Pakistandan Türkiyeye halkoylaması tebriği

Pakistan, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasının ardından Türkiye'yi kutladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif, Türk mevkidaşlarına gönderdikleri mesajlarda, Türkiye'yi önemli kararından dolayı tebrik etti.

Halkoylamasında anayasa değişikliği için olumlu yönde karar çıkmasının halkın "güçlü Türkiye" arzusunu ortaya koyduğunu vurgulayan Hüseyin ve Şerif, sonucun, Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği etkileyici kazanımları güçlendirmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Hüseyin ve Şerif ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağının gelecekte de güçlenerek devam etmesinin ümit edildiğini kaydetti.

Etiketler: Pakistan, anayasa değişikliğine ilişkin halkoylaması, halkoylaması
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