Pakistan'dan Dünya Bankası'na çağrı

Pakistan Radyosundan yapılan açıklamada, Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'e yazdığı mektupta, 1960 yılında imzalanan İndus Suları Anlaşması hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

İndus Suları Anlaşması'nın taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerini askıya almasına müsaade etmediğini belirten Dar, Dünya Bankası'nı sözleşme doğrultusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Dünya Bankası, Hindistan'ın Pakistan'a nehirler üzerine iki yeni baraj inşa edeceğini duyurmasının ardından, İslamabad ve Yeni Delhi yönetimleri arasında gerginliğe yol açan İndus Suları konusundaki arabuluculuk rolünü geçici olarak durdurduğunu bildirmişti. Dünya Bankası, tarafları, "Sorunlarını çözmek için alternatif yollara başvurmaya" davet etmişti.

Hindistan, anlaşmaya konu olan nehirlerden biri olan Chenab'da iki hidroelektrik santrali inşa ediyor. Pakistan, Chenab ve Neelum nehirlerinden alacağı su miktarını azaltacağı endişesiyle projeye karşı çıkıyor. AA