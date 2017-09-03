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Pakistan'dan Arakan tepkisi

Pakistan, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılardan derin endişe ve üzüntü duyulduğunu bildirdi.

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Pakistandan Arakan tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dünya genelindeki tüm Müslümanların haklarını koruma çizgisi çerçevesinde Pakistan'ın, Arakanlı Müslümanlarla dayanışma sağlanması ve haklarının korunması için başta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere uluslararası toplumla çalışacağı kaydedildi.

Arakan'da son zamanlarda yaşanan olaylardan derin endişe ve üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Pakistan, yetkilileri katliam haberlerini araştırmaya, sorumlularını bulmaya ve Arakanlı Müslümanların haklarını korumak için gerekli önlemleri almaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 73 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

Etiketler: Pakistan, Pakistan'dan Arakan tepkisi
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