Pakistan'dan, Afganistan'ın sınır vilayetine 180 roket atıldı

Kunar Emniyet Müdürü Cuma Gül Himmet, Pakistan sınır birliklerinin dün akşam saatlerinde Dangam'a yönelik düzenlediği roket saldırısının sabaha kadar sürdüğünü söyledi.

Roketlerin yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirten Himmet, saldırıda 4 sivilin yaralandığını açıkladı.

Himmet, Pakistan birliklerinin, 180 roketi Dangam'a fırlattığını kaydetti.

Pakistan'ın saldırılarını sürdürdüğü takdirde misliyle karşılık verileceğini söyleyen Himmet, Pakistan'ın bu tavrının yanlış olduğunu ifade etti.

Yaklaşık iki senedir Afganistan ile Pakistan sınır birlikleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ortasından bu yana iki sınır kapısını kapalı tutmuş, 18 gün sonra kapıları yeniden açmıştı.

Kaynak: AA