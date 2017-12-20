Pakistan'dan ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne tepki

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde yer alan, "terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği" iddiası, Pakistan hükümeti tarafından reddedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu tür iddiaların Pakistan'ın terörle mücadelesi ve bölgenin güvenliği için gösterdiği çabalar ve yaptığı fedakarlıkları önemsizleştirdiğine dikkat çekildi.

“Bu asılsız iddiaları reddediyoruz."

ABD'nin, bölgedeki gerçekleri gizlemek için öne sürdüğü ifade edilen açıklamada, “bu asılsız iddiaları reddediyoruz." cümlesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın terörle mücadelede en ön safta yer aldığı ve gösterdiği iş birliği sayesinde El Kaide terör örgütünün bölgedeki varlığına büyük ölçüde son verildiği belirtildi.

Pakistan Ordu Sözcüsü General Asif Gafur da yerel haber kanalı Geo TV'ye yaptığı açıklamada, "Pakistan çıkarları doğrultusunda geçmişte terörle mücadele etti, bundan sonra da etmeye devam edecek." dedi.

“ABD’den gelecek paraya ihtiyacımız yok”

Gafur, ABD'nin Pakistan'a her yıl yaptığı terörle mücadele yardımına atıfta bulunarak "ABD'den gelecek paraya ihtiyacımız yok. Sadece teröre karşı verdiğimiz mücadeledeki fedakarlığımızın kabul edilmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump yeni strateji belgesini açıkladı

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Pakistan'a suçlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 68 sayfalık yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Pakistan'a "topraklarında faaliyet gösteren terör örgütleriyle mücadelede gerekli adımları atması" çağrısı yapıldı.

Pakistan'a yönelik ağır suçlamalar içeren belgede, "Teröristlere ve militanlara destek veren bir ülkeyle ortaklık uzun süre devam edemez." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'dan, elindeki nükleer silahların kendi kontrolünde olduğunu ispatlaması istenen belgede, Pakistan ile Hindistan arasındaki askeri çekişmenin nükleer savaşa dönüşme ihtimaline değinildi.

Kaynak: AA