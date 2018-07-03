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Pakistan'da şiddetli yağışlar 3 can aldı

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Pakistanda şiddetli yağışlar 3 can aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre arama kurtarma ekibi yetkilileri, Lahor'da şiddetli yağışların neden olduğu selde en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri, muson yağmurlarının ay boyunca etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Pakistan'ın bazı bölgelerinde muson yağmurları temmuzdan eylüle kadar etkili oluyor.

Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010'da İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne neden olan felakette 20 milyon kişi sellerden etkilenmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: yağış, pencap, Pakistan, Muson yağmurları
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