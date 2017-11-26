Pakistan'da seçim yasası protestolarında son durum

Pakistan basınındaki haberlere göre, Başbakan Şahid Hakan Abbasi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva, yaptıkları görüşmede, protestoları sonlandırmak için müzakere yolunun denenmesi konusunda anlaştı. Buna göre, göstericileri dağıtmak için güvenlik güçlerince kuvvet kullanılmayacak.

Görüşmede, hükümetten gelen ordunun asayişin sağlanması konusunda polise yardımcı olması talebi de gündeme geldi. Ancak ordudan, olayların kontrol altına alınması için şartlı destek açıklaması yapılmıştı. Görüşmede, Bajva'nın bu şartları, Başbakan Abbasi'yle görüşüp görüşmediği henüz bilinmiyor.

Pakistan'da seçim yasasındaki değişiklik protestoları şiddetlendi

Pakistan ordusundan hükümete şartlı destek

Görüşmeye, Pencab Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı İhsan İkbal, Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Rızvan Aktar ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Öte yandan, görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Ülkede parlamentonun geçen ay seçim kanununda yaptığı değişikliğe karşı çıkan ve çoğunluğunu "Lebbeyk Ya Resullullah" hareketi üyelerinin oluşturduğu göstericiler, 8 Ekim'den bu yana İslamabad ile Ravalpindi şehirleri arasındaki otoyolda protestolarına devam ediyor.

Dün polisin müdahalesinin ardından protestolar ülkenin diğer bölgelerine de yayılmış, olaylarda biri polis 6 kişi yaşamını yitirmişti. Polisin gösterileri kontrol altına alamamasının ardından, hükümet, asayişin sağlanması için Pakistan ordusundan polise yardım etmesini talep etmişti.

Kadıyanilik tartışması

Pakistan seçim kanununda geçen ay yapılan düzenlemeyle milletvekili aday formlarında yer alan "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir." ifadesi, "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir." şeklinde değiştirilmişti.

Yasa değişikliğinin, Kadıyaniler (Ahmediler) adlı grubun seçimlere katılabilmesini amaçladığını iddia eden "Lebbeyk Ya Resullullah" hareketi ile bazı cemaatler, 8 Kasım’da protestolara başlamıştı.

1900 yılında kurulan Kadıyanilikte peygamberliğin Hz. Muhammed ile sonlanmadığına inanılıyor. Bu nedenle eski seçim kanununun Kadıyanilerin aktif siyasete girmesine engel olduğu belirtiliyor.

Hükümet ise yasa değişikliğinin Kadıyanilerin önünü açmak için yapılmadığını, sorunun bir ifade hatasından kaynaklandığını bildiriyor.